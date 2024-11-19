Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor! O fotoğraf ortaya çıkardı

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor! O fotoğraf ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre;  Bir süredir birlikte olan Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor.


Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile memleketi Uruguay'a gitti. Lucas Torreira, Devrim Özkan'ı ailesi ve akrabaları ile tanıştırdı. Futbolcu, sevgilisini doğup büyüdüğü eve götürdü.


Çift daha sonra Arjantin'e geçti. Sık sık evlenecekleri konuşulan ikilinin, nikah masasına oturacağı öğrenildi.


Özkan'ın Arjantin dönüşünde uçaktaki paylaşımında tektaş ve alyans olması dikkat çekti. Çiftin yakın çevresine, mutluyuz ve evleniyoruz dediği de söyleniyor.

 

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