Devrim Özkan'dan hayranlarını sevindirecek haber

Televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Devrim Özkan, yeni sezonda da bomba gibi geliyor. Sektörün önemli şirketlerinden Ay Yapım ile anlaşma yapan güzel oyuncu yeni sezonda ‘Üvey Hayat’ adlı diziyle televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.



Yeni sezonda da çok yoğun bir iş temposunun içine girecek olan güzel oyuncu, yeni karakteri için şu sıralar formuna dikkat ediyor.

Önüne gelen projeleri titizlikle seçen ve ses getiren işlerde yer alan Özkan, farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk kariyerine devam ediyor. Kendisini her geçen gün daha da geliştirerek, işinde sağlam adımlarla ilerleyen güzel oyuncunun yeni oynayacağı karakter ise merak konusu oldu