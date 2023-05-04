Devrim Özkan adının aşk iddialarına karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, adının aşk dedikodusuna karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü. İşte detaylar...

TRT yapımlarının yeni uluslararası dijital platformu tabii, görkemli bir etkinlikle tanıtıldı.

Lansmana eşi Nihan Ünsal ile boşanma aşamasında olan Burak Sergen katıldı.


Geceye sevgilisi ile birlikte katılan Sergen, uzaklaştırma kararı ile ilgili, "Konu yargıda. Benim söyleyebileceğim bir şey yok" diyereki sorulara kısa bir yanıt vererek geçiştirdi.

"SEN BURAYA BUNLARI SORMAYA MI GELDİN?"


Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı için adından sıkça söz ettiren Devrim Özkan da geceye katıldı.


Özkan, Galatasaray'lı futbolcu ile aşk iddaları ve ayrılık iddiaları hakkında sinirlendi.Devrim Özkan, gazetecilere "Sen buraya bunları sormaya mı geldin?" sorusunu sorarak "Evet" yanıtını alınca, "Ben buraya bunu konuşmaya gelmedim" dedi.


Oyuncu, anlamsız sinirinin ardından hızlı adımlar ile oradan uzaklaştı.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Devrim ÖzkanLucas TorreiraBurak Sergen

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi