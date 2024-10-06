Derya Uluğ sinemada canlandırmak istediği isimleri açıkladı!

Derya Uluğ geçtiğimiz akşam, Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.



Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uluğ, "Kıbrıs'ta sahne almayı seviyoruz. Ekim ayı boyunca yoğun bir turnedeyiz. Sağlığımız elverdiği müddetçe bütün enerjimizle devam edeceğiz." dedi.



'Gelin Takımı' filminde kendisini canlandıran Uluğ, "Kimin hayatını oynamak isterdiniz?" sorusuna, "Bir kadının erkek rolüne bürünme imkanı olursa Aşık Mahsuni Şerif'i canlandırmak isterim. Hayat hikayesini dinlediğimde çok etkilenmiştim. Bir de, Sezen Aksu... Onun hayatını yansıtabilmek çok detay gerektirir." diye cevapladı.



ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUM

Vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Hali ile ilgili duygu ve düşünceleri kendisine sorulan Uluğ, "Moralim çok bozuk. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Şu an kimsenin iyi olması beklenemez. Sadece hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Kız çocuklarımızın gelecekleri için, kadınlarımız için sessiz kalmamalıyız. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Suçlular hak ettikleri cezaları almalı." dedi.

Röportajın ardından sahneye çıkan güzel sanatçı misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.