Derya Pınar Ak ve Mert Demirci, Lizbon’da dünya yıldızlarıyla buluşuyor!

Derya Pınar Ak ve Mert Demirci, Lizbon’da dünya yıldızlarıyla buluşuyor! İşte detaylar...

Dünyaca ünlü gözlük markası Derigo'nun davetlisi olarak Lizbon’a gitmeye hazırlanan Derya Pınar Ak ve Mert Demirci,

 


global çapta ses getiren bir etkinliğe katılacak.

 

Hollywood yıldızı Zac Efron’un global marka yüzü olduğu Police’in Lizbon’da düzenleyeceği özel gala gecesinde,

 

ünlü isimler Opmar Optik’in özel davetlisi olarak boy gösterecek.

 

Moda ve stil dünyasının dikkatle takip ettiği bu prestijli etkinlikte,

 

Zac Efron’un da katılımıyla gözlük modasına yön veren markaların yeni sezon koleksiyonları tanıtılacak.

 

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