Derya Pınar Ak'tan dünya çapında başarı

Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derya Pınar Ak, Prens dizisi ve 3391 Kilometre filmindeki performanslarıyla adeta ışığını tüm dünyaya yansıttı.



Başarısıyla son dönemin en dikkat çeken ismi olan Ak,



IMDb Starmetre’de dünya çapında tam 11 milyondan fazla oyuncu arasında 808. sıraya yükselerek kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı.



Bu olağanüstü başarı, onu Türk oyuncular arasında zirveye taşırken, global ölçekte de tanınırlığını artırdı.



Derya Pınar Ak’ın bu etkileyici çıkışı, IMDb Starmetre’de Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya gibi Türkiye’nin diğer önde gelen yıldızlarını geride bırakmasını sağladı. İlk 10’da yer alan diğer ünlüler arasında Can Yaman, Kerem Bürsin, Haluk Bilginer, Aytaç Şaşmaz, Hande Erçel, Tchéky Karyo ve Kıvanç Tatlıtuğ da bulunuyor.

1-Derya Pınar ak

2-Tuba Büyüküstün

3-Serenay Sarıkaya

4-Can Yaman

5-Kerem Bursin

6-Haluk Bilginer

7-Aytaç şaşmaz

8-Hande Erçel

9- Tchéky Karyo

10-Kıvanç Tatlıtuğ