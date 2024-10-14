Derinlemesine nem ve canlılık  

Yoğun Nemlendirme ve Cilt Koruması

Hyaluronik asit içeriğiyle, bu serum kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltmada etkilidir. Düzenli kullanımda cildin epidermis katmanlarına derinlemesine nüfuz ederek, cildi nemlendirir ve gün boyunca cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur. Serum, ciltteki hyaluronik asit üretimini destekleyerek daha dolgun ve pürüzsüz bir görünüm sağlar.

İki Farklı Hyaluronik Asit ile Çifte Etki

Pure Hyaluronic Concentrate Serum, iki farklı moleküler ağırlığa sahip hyaluronik asit içeriğiyle cildin ihtiyaçlarına hedeflenmiş çok yönlü bir nem desteği sunar. Yüksek moleküler ağırlığa sahip hyaluronik asit, cildin üst katmanlarını nemlendirip doğal bariyerini güçlendirirken, düşük moleküler ağırlıkta olan formu, cildin derin katmanlarına nüfuz ederek yoğun nem sağlar ve ince çizgilerin görünümünü hafifletir.

Christian Breton Pure Hyaluronic Concentrate Serum, cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi ve korumayı sağlarken daha pürüzsüz, dolgun ve genç bir cilt görünümü için ideal bir bakım sunuyor. Bu ürünü daha yakından keşfetmek için seçili eczaneleri ziyaret edebilir veya medkokozmetik.com web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Fiyat: 2.850 TL