Deniz Seki şarkılarıyla Bursalıları büyüledi

Türk pop müziğinin güçlü şarkı yazarı, yorumcu ve sayısız hit sahibi Deniz Seki,  Bursa'da sahne aldı. İmza Bursa'da sahne alan Deniz Seki'ye sevenleri büyük ilgi göstererek mekanın tüm rezervasyonlarını günler öncesinden doldurdu.

Bursalıların sevgisi karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren Seki, 2 saate yakın sahnede kalarak hem sevilen şarkılarını söyledi hem de yorumlamaktan keyif aldığı farklı tarzlardaki şarkıları seslendirerek unutulmaz bir geceye daha imza attı. Gülşah Saraçoğlu imzalı beyaz kollu, ortasında taşlarla süslü bir motifin olduğu siyah elbisesi ve verdiği kilolarla göz kamaştırdı.

Yüksek tempolu performansı ile sevenlerine sıcak dakikalar yaşatan Seki, alkışlar eşliğinde indiği sahneye yoğun istek üzerine yine gelerek 3 şarkı daha söyleyerek bir daha görüşmek üzere diyerek Bursalılara söz vererek veda etti.

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