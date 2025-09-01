Deniz Durmay hayatını kaybetti

200 milyon dolarlık malvarlığı olan Boran Plastik'in kurucusu sanayici Deniz Durmay, 86 yaşında hayatını kaybetti.



Deniz Durmay'ın cenazesi bugün Beykoz Karlıtepe Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Edirnekapı Şehitlikler Mezarlığı'na, isteği üzerine çok sevdiği anneannesi Ayşe Deliismail'in yanına defnedilecek. Eşi Zeynep Gülsüm Durmay, gazeteye verdiği ilanda, "Çok sevgili eşim Deniz Durmay'ı 30 Ağustos 2025 günü talihsiz bir şekilde kaybetmenin derin acısını yaşamaktayım" dedi. (Patronlar Dünyası)