Demet Şener'den estetik itirafı! Yüzde 99...

Türkiye’nin tescilli güzellerinden Demet Şener, Damla Demir Yılmaz’ın İzmir’deki güzellik merkezi Novar Poliklinik'e konuk oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Şener, "Estetikle aranız nasıl?" sorusuna, "Doğallıktan yanayım. 95 yılında henüz 18 yaşımı doldurmadan Türkiye güzeli seçildim. 46 yaşındayım. Tabii ki küçük dokunuşlar yapıyoruz, cilt altı kalitemizi güçlendirmek için. Yaşla gelen elastikiyet kaybı ve güneş olsun. Bunlar için bir şeyler yapıyorum ama radikal değişiklik için erken olduğunu düşünüyorum. Burnum, gözlerim orjinal. Bir tık bir şeyler var. Yüzde yüz demesek de yüzde 99 orjinalim" yanıtını verdi.



BİR ANNE OLARAK DAHA NE İSTEYEBİLİRİM?

Oğlu Ömer'in Real Madrid basketbol takımına transfer olması konusunda da Şener, "Çok mutluyum. Bir anne olarak daha ne isteyebilirim ki? Ama ani gelişince duygusallaştım. Ayrılık beni duygulandırdı" dedi.

DEMET HANIM'A UFAK DOKUNUŞLAR YAPTIK

Novar Poliklinik'in sahibesi Damla Demir Yılmaz da Demet Şener'e yaptıkları lazerli işlem hakkında da şu bilgileri verdi:

"Yazın verdiği yorgunluğu almak için ufak dokunuşlar yaptık. Demet hanım kendine çok iyi bakıyor. Çok iyi besleniyor. Bu şekilde devam ederse ileride ameliyata gerek kalmaz. Deri altına lazer ile radyoterapi işlemi yaptık. İğneden korkanlar için lazer de aynı etkiyi gösteriyor"