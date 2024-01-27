Demet Akalın çocukluğuna döndü

Demet Akalın, önceki gün Playland Eğlence Merkezi'nde objektiflere yansıdı.



Kızı Hira ile birlikte anne-kız günü yapan başarılı sanatçı, eğlence dolu bir gün geçirdi. Kızı için geldiği eğlence merkezinde kendini oyunlara kaptıran Demet Akalın'ın, çarpışan arabaya binerek doyasıya eğlenmesi ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Oyun alanında geçirdikleri zaman sonrası karaoke alana geçen anne kız, beraber şarkı seslendirmeyi de ihmal etmedi. Eğlence turlarını bowlingle noktalayan anne kız, daha sonra arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelerek, eğlence günlerini sonlandırdılar.