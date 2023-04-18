Deep Inside bayramda MONK Bursa’da

18.04.2023 20:49

Asya ve Japon mutfağının özgün lezzetlerini huzurlu, minimalist ve dingin bir ortamda sunan Monk Restaurant, bayramda Bursalılara tüm duyulara hitap eden gastronomik bir deneyim eşliğinde müzik şöleni yaşatmaya hazırlanıyor.