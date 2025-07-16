Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti!

Ünlü şarkıcı Hadise, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde iki gece üst üste konser verdi.



Şarkıcı, dansları ve kombinleriyle çok konuşuldu.

Hadise, yüzündeki çizgiler nedeniyle de haber olmuştu.

Şarkıcı, çıkan haberlere isyan etti.



Instagram'dan açıklama yapan Hadise, "Zayıflarız, yargılanırız. Kilo alırız, yine yargılanırız. Filtre kullanırız, “gerçek değil” derler. Çizgilerimizi gösteririz, “yaşlandın” derler.



Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada.

Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız" dedi.