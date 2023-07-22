Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın 80'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın, 80 yaşına girdi.

Arkın'ın doğum gününü oğlu Murat ile Kaan kutladı.



İkili, annesi ve babasıyla çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Kaan, "Annem! Seksen yaşındayım, yorgunum diyorsun, bensiz bir şey yapamazsınız diyorsun, emin ol ki, sensiz yaşamak zor, yaşayamayız, doğru söylüyorsun, ben de diyorim ki, yeni yaşın sana önce sağlık getirsin, mutluluk zaten senle ömür boyu biliyorsun, o zaman ne yapacağını biliyorsun, Seni seven ve her zaman sevecek olan oğlun Kaan" diye yazdı.

Betül Arkın'a kutlama mesajı yağdı.