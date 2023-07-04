Colin’s’ten zarif, feminen ve trend koleksiyon

COLIN’S, zarif ve feminen tarzıyla sezonun Elbise Koleksiyonunu modaseverlerle buluşturuyor. En trend modellerin yer aldığı koleksiyon, en moda renk ve desenlerin yanı sıra siyah, beyaz, gri gibi zamansız renkleri ve keten kumaşlı modelleri de barındırıyor. COLIN’S’in elbise ve tulumları yaz günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alacak.

Farklı temaların göze çarptığı modeller, 90’ların retro esintileri ve dokuma desenleriyle doğaya dönüşü simgeleyen natürel ve toprak tonlarda elbiseler ile farklı yaş gruplarına sesleniyor. Uzun Helenistik elbiselerden, uçuşan ince kumaşlı mini ve maksi elbiselere kadar geniş bir yelpaze sunan COLIN’S, bu konuda da farklı tarzını trendlere yansıtıyor. Sıcak yaz turuncusu, ateş kırmızısı gibi iddialı renklere de yer verilen koleksiyon yaz gardrobunun hit olacak parçalarını çıkartıyor.

Koleksiyonlarda yer alan bazı modeller bahar dalları ve kır çiçekleri ile neşe saçarken, çizgili detaylara sahip modeller daha formal bir görüntü sunuyor. Düz renkli ve çeşitli dikiş ve kesim tekniklerine sahip modelleri içeren koleksiyonun elbiseleri düğme ve bel kuşağı detaylarıyla çeşitlendiriliyor.
COLIN’S, tüm elbise modelleriyle COLIN’S mağazalarında ve www.colins.com‘da keşfedilmeyi bekliyor.

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