‘Çok Aşk’ dolu gala hem güldürdü hem hüzünlendirdi

Kariyerine ve sevgilisine ‘çok aşk’la bağlı Coşkun’un hikayesiyle fonda Türkiye’nin toplumsal yolculuğuna da şahitlik eden film 27 Ekim’de vizyona girecek. Türkiye’nin iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldığı galada misafirler film ekibine övgüler yağdırdı. Filmi izleyenler kahkaha ile hüznü birlikte yaşadı.

Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Çok Aşk filminin galası filmin oyuncularının yanı sıra Türkiye’nin iş ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı bir organizasyonla Kanyon Paribu Cineverse’te düzenlendi.

1 Erkek 1 Kadın dizisinin senaristlerinden, izleyicilerin efsane talk-show Konuşanlar’dan tanıdığı komedyen Hasan Can Kaya’nın senaryosunu yazdığı ve bir korsan film satıcısının aşkının peşinden gidişini güçlü film kadrosuyla beyazperdeye taşıyan filmin galası büyük ilgi gördü. Galaya filmin oyuncuları; Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Barış Yıldız Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal, yönetmen Kıvanç Baruönü ve filmin yapımcısı Muzaffer Yıldırım katıldı.

İş ve sanat dünyasından Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Arda ve Aslıhan Turan, Atilla Dorsay, Cem ve Ronit Hakko, Ecem Erkek, Erol Tabanca ve Rana Erkan Tabanca, İdil Fırat, Cemal Can Canseven, Didem Balçın, Kerem Ayan, Selen Uçer, Sevcan Orhan, Varol Yaşaroğlu gibi isimler de galada filmi izleyen davetliler arasında yer aldı.

Filme övgüler yağdı

Film oyuncuları ve yönetmen Kıvanç Baruönü, Çok Aşk gösteriminden önce sahneye çıkarak izleyicileri selamladı. Hasan Can Kaya sahnede yaptığı konuşmada filme emeğe geçen isimlere teşekkür etti. Ünlü komedyen, “Uzun bir süredir filmimizin sizinle buluşmasını bekliyoruz. Galada bu gördüğüm manzara ise beklediğimize değdi dedirtti hepimize. Sizden sonra Türkiye’nin ve Avrupa’nın dört bir yanında seyircilerimiz bu filmi izleyecek. Bu seyircilerimiz ‘Çok beğendik, kendi hikayemize benzettik, iyi ki gelmişim..’ derse bu her şeye bedel. Çok Aşk artık seyircimize emanet. Umuyoruz ki kalbinizde sıcacık bir hikaye ile sinema salonundan ayrılır ve bu hikayeyi hep hatırlarsınız.” dedi.

Filmde Hasan Can Kaya’nın kız arkadaşı ‘Ayla’ karakterine hayat veren Büşra Pekin, “Filmde yaşı küçük bir karakteri oynuyorum fakat yaşına göre olgun, akıllı bir karakter Ayla. Üniversite çağlarında ve kolay kolay erkekler ilgisini çekmiyor. Coşkun’un işi de bu durumda ekstra zor hale geliyor. Coşkun ne dese bir cevabı var ve bu da onu daha ulaşılmaz yapıyor. Fakat Coşkun’un aşkı, ilgisi onu bir zaman sonra etkisi altına alıyor. O zaman da başka engeller çıkıyor. Geri kalanı filmde. İyi ki geldiniz hepinizi çok seviyoruz” dedi. Türkiye’nin iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldığı galada misafirler film ekibine övgüler yağdırdı.

İzleyenlere sıcacık bir hikayeyi, kahkaha ile sunan ‘Çok Aşk’, Nulook Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında 27 Ekim’de sadece sinemalarda izleyiciyle buluşuyor.