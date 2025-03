Çocuklarımızı gerçekten organik besliyor muyuz?

Günümüzde gıda üretiminde artan yapay gübre, zararlı ilaç, sağlıksız tohum ve hormon kullanımı, çocukların sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Humm Organic Beslenme Uzmanı Andaç Yeşilyurt, "Günümüzde bilinçli ebeveynler, çocuklarının sağlıklı gelişimi ve parlak bir gelecek için organik beslenme kültürünü benimsiyor. Bu farkındalık sadece günümüzü değil, çocuklarımızın tüm yaşamını etkileyecek önemli bir yatırım. Çünkü erken yaşlarda edinilen sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları, ilerleyen yıllarda güçlü bir bağışıklık sistemi ve daha kaliteli bir yaşam anlamına geliyor" diyor.

Yeşilyurt, organik ürünlerin önemini şöyle açıklıyor: "Bilimsel araştırmalar, organik ürünlerin besin değerlerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu ürünler daha fazla antioksidan içeriyor ve hiçbir koruyucu katkı maddesi barındırmıyor. Çocuklarımızın gelişim döneminde ihtiyaç duydukları tüm besin öğelerini doğal yollarla almalarını sağlıyor. Organik ürünler, temiz toprakta yetiştirilir, özel kurallar çerçevesinde işlenir ve her aşaması denetlenerek sertifikalandırılır. Dikkat etmemiz gereken nokta; her organik ürün doğaldır, ancak 'doğal' etiketli her ürün organik değildir”

Büyüme çağına dikkat!

Yeşilyurt, büyüme çağındaki çocukların beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekiyor: "Hareketli ve gelişim dönemindeki çocuklar enerjilerini hızla tüketir. Bu dönemde tüketilen gıdaların kalitesi ve saflığı, çocuğun gelecekteki sağlığını şekillendirir. Organik gıdalar, içerdikleri yüksek besin değerleri ve doğal aromalarıyla çocukların hem sağlıklı gelişimine katkıda bulunuyor hem de doğal tatları keşfetmelerini sağlıyor."

Yeşilyurt’tan sağlıklı nesiller için ebeveynlere öneriler

"Çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak için, onları organik beslenme sürecine dahil etmeliyiz. Organik meyve barları, tam tahıllı kurabiyeler ve doğal içerikli atıştırmalıkları birlikte seçerek, beslenme konusundaki bilinçlerini artırabiliriz. Organik besinlerin taze tüketilmesi, hem daha keyifli bir beslenme deneyimi sunuyor hem de sindirim sistemini olumlu etkiliyor. Unutmayalım ki, erken yaşlarda kazanılan bu alışkanlıklar, gelecekte sağlıklı tercihler yapan bireyler yetiştirmemize yardımcı olacak ve temiz bir gelecek için atılan en önemli adımlardan biri olacaktır."