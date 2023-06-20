"Cloud Nine" sergisi yaz sezonu boyunca sanatseverleri bekliyor

İlhamını Türkçe anlamı “Mutluluktan havalara uçmak” olan “on Cloud Nine” ifadesinden alan ve METT Bodrum'da sanatçıların katılımıyla kapılarını açan sergi yaz sezonu boyunca açık.

Modern minimalist tasarımı, telaşsız, Akdeniz’in sade ve neşeli yaşam tarzından aldığı ilhamla sofistike keşiflerin Bodrum’daki adresi METT Bodrum, çağdaş sanatı ve genç sanatçıları desteklemeyi misyon edinen yeni nesil sanat galerisi Muse Contemporary iş birliği 2023 yaz sezonunu neşe ve mutluluğa övgüyle karşılamayı sürdürüyor.

METT Bodrum'un özenle belirlenen mekânlarında gezilebilen "Cloud Nine" sergisi, tüm sanatseverleri zihnin ve ruhun hafiflediği ve özgürleştiği saf bir mutluluk halinde ‘bulutların üzerinde olma’ hissini keşfetmeye davet ediyor.

Muse Contemporary‘nin Türkiye'den ve dünyadan 16 sanatçıyı bir araya getirdiği ve küratörlüğünü Ayşe Pınar Akalın'ın üstlendiği "Cloud Nine" sergisinde Alea Pınar Du Pre, Artem Martis , Canan Savaş, Ebru Yılmaz Kale, Halise Karakaya, Jake Michael Singer, Jeff Robb, Laurence Jenk, Yulia Batyrova & Marat Mukhametov, Melis Baçaru, Miguel Rodrigues, Petra Hultman, Sinan Polvan, Tom Fellows ve Yasemin Vardarlılar farklı disiplinlerden eserleriyle yer alıyor.

16 sanatçının 60’a yakın eserinin yer aldığı serginin başlığı, İsveçli sanatçı Petra Hultman'ın büyük ölçekli beyaz dantel enstalasyonundan esinleniyor. Lentiküler fotoğrafçılık alanının önde gelen temsilcilerinden İngiliz sanatçı Jeff Robb da son dönem soyut çalışmalarıyla karma sergiye katılıyor.

Sergi, farklı doku ve malzemelerden oluşan, çevresiyle ve mekânla uyum sağlayan eserleri bir araya getirerek izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dünyanın dört bir yanından heykeltıraşları bir araya getiren seçkide Portekizli sanatçı Miguel Rodrigues'in barok tarzı eserleri, Güney Afrikalı sanatçı Jake Michael Singer'ın paslanmaz çelikten soyut kuş benzeri heykelleri, Fransız sanatçı Laurence Jenk'in ünlü bonbonları ve Ebru Yılmaz Kale'nin asimetrik ahşap heykelleri yer alıyor. Savaş nedeniyle kısa bir süre önce Türkiye'ye yerleşen Rus çift Yulia Batyrova & Marat Mukhametov, beton ve porselenin zıt uyumunu vurgulayan, ağırlıksızlık ve havalanma hissi uyandıran bir dizi çarpıcı eserle karma sergiye katılıyor.

Canan Savaş'ın doğal malzemeler kullanarak yaptığı büyük ölçekli renkli işleri ve son 12 yıldır Türkiye'de yaşayan ve çalışan İngiliz sanatçı Tom Fellows'un alüminyum panelleri izleyicileri büyüleyici ve sofistike bir armoninin içine sürüklüyor. Alea Pınar Du Pre son dönem portre çalışmalarıyla sergiye katılırken, Sinan Polvan ve Yasemin Vardarlılar, Ege kıyılarının mitolojik kahramanlarından ilham alıyor. Sergide ayrıca genç sanatçılar Artem Martis, Halise Karakaya ve Melis Baçaru'nun eserleri de yer alıyor.

15 Eylül'e kadar devam edecek sergi, yaz boyunca farklı etkinlik ve atölye çalışmalarıyla sanatçıları ve konukları bir araya getirecek.