“Class Of ’09” FX ekranlarında

Başrollerinde Brian Tyree Henry ve Kate Mara’nın Yer Aldığı Yapay Zeka Tarafından Değiştirilen ABD Ceza Sistemiyle Boğuşan FBI Ajanlarının Zamanın 3 Farklı Noktasındaki Mücadelesini Konu Alan “Class Of ’09” Tekrar Bölümleriyle Eylül Ayı Boyunca Her Pazartesi FX Ekranlarında.

ABD ceza sistemi yapay zeka tarafından değiştirilirken büyük değişimlerle boğuşan bir grup FBI ajanı, zamanın üç farklı noktasında mücadele veriyor. Yıllara yayılan ve iç içe geçen zaman dilimlerinde anlatılan dizinin başrollerinde büroya katılan en alışılmışın dışındaki ajanlardan biri olan Tayo rolünde Brian Tyree Henry ile tüm zamanların en başarılı gizli ajanlarından biri olan Poet rolünde Kate Mara yer alıyor.

Class of ’09, tekrar bölümleriyle eylül ayı boyunca her pazartesi saat 21.30’da FX ekranlarına gelmeye devam ediyor!

Dramadan korkuya, animasyondan bilim kurgu ve fantastiğe, polisiyeden aksiyondan ve komediye kadar birçok farklı kategoride yapıma ev sahipliği yapan FX; renkli ve çeşitli bir dünyanın kapılarını aralıyor. FX kanalı; D-Smart, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.

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