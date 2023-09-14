Cildinizin geleceğini değiştirin

Uluslararası üne sahip Nobel ödüllü genetikçi ve moleküler biyolog olarak tanınan Prof.Miroslav Radman’ın çalışmalarından ilham alan NAOS araştırma ekibi tarafından 40 yıllık bir araştırmanın sonucu olarak ; proteomun yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynadığı ve cildin genç kalmasını sağlamak için proteomun hasar görmemesi gerektiği keşfedilmiştir.



Ciltteki proteomunun zamanla ve dış etkenlerle değişime uğradığı görülmüştür. Yaşın getirdiği tüm olumsuz etkilere karşı NAOS, proteomu antioksidan şaperonlar tarafından doğal olarak korunan ve şimdiye kadar çok az incelenen yarı ölümsüz bir bakteri keşfetti: kar bakterisi.





Patentli Biyoteknoloji’si sayesinde; proteomun yapısını korumaya ve güçlendirmeye destek olur. Hücre ömrünü uzatarak yaşlanma sürecini önemli ölçüde yavaşlatabilen güçlü ve uzun süreli koruma sağlar.



Yaş alma belirtilerini 2 kat yavaşlatmak mümkün!



Institut Esthederm’in geliştirdiği formülle, Age Proteom™ Advanced Serum, cildin kendini onarmasına yardımcı olur, yaş alma belirtilerini yavaşlatır ve önler. Kırışıklık görünümü, dolgunluk, ışıltı, sıkılık kaybı ve eşitsiz cilt tonu gibi tüm yaş alma belirtilerine yönelik, sadece tek bir kullanımda bile uzun süreli etki ve gözle görünür sonuçlar elde eder.





AGE PROTEOM™ ADVANCED SERUM

(HÜCRESEL YENİLENME SERUMU)

FİYATI: 2.849 TL (30 ml)