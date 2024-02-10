Christian Breton: Genç ve parlak bir cilt  

Cildinize dokunmanın ve güzellik ritüellerinizi zenginleştirmenin tam zamanı! Christian Breton, cilt bakımında yepyeni bir sayfa açıyor ve ışıltılı bir güzellik deneyimi sunuyor. İşte, mevsimsel bakımın incelikleri:

Gündelik Işıltınız:

Cildinizin derinliklerine inen bir ışıltı rüyası: Pure Glow Hyaluronic Nemlendirici! Bu mucizevi formül, cildinizi anında canlandırırken, mat ve yorgun bir cilt tonuna odaklanarak sağlıklı bir ışıltıyla parlamasını sağlıyor. DSH C N6 ve HMW HA hyaluronik asitleri, cildinizi nemlendirip, cilt tonunu eşitler ve dolgunluk kazandırır. Christian Breton'un bu özel formülü, ışıltı rutininizi güçlendirmek ve cildinize günlük bir enerji dozu sağlamak için ideal bir kremdir. Mat ve yorgun ciltler için mükemmel bir seçenektir.

Fiyatı: 3.500 TL

Kent Yaşamının İzlerini Silin

Omega Rich Detox Cream, Inca Inchi Yağı ve Fıstık Yağı ile cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirirken, yaşlanma belirtilerine karşı kırışık oluşumunu önler. Litchiderm, Vitamin A ve Tocopherol Acetate gibi güçlü antioksidanlar içeren güçlü içerikleriyle Omega Rich Detox Cream etkinliği kanıtlanmış doğal içeriklerle formüle edilmiştir. Cildinizi dış etkenlere karşı korurken; cildi nemlendirir, ince çizgilerin görünümünü önler ve elastikiyetini artırır. Omega Rich Detox Cream ile Şehir hayatının cildinizde bıraktığı izlere karşı savaş açın!

Fiyatı: 4.200 TL

Christian Breton ürünlerine eczanelerden ve dermoeczanem.com adresinden inceleyip satın alabilirsiniz.