Charlie Chaplin'in efsanevi hikayesi Türk sahnesinde can buluyor

Yetenekli ve yakışıklı oyuncu Özgür Daniel Foster Chaplin'in ikonik karakterine hayat verirken, Foster'a Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Şapkası altında gizlediği derin hüznü, gülüşlerindeki masumiyeti ve adımlarındaki o eşsiz hüneriyle, beyaz perdenin unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin'in yaşam hikayesi Türkiye’de ilk defa sahnede hayat buluyor. Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin'in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

“Hayat yakın planda trajedi, geniş planda komedidir.”