Ceyda Düvenci kızı Melisa ile pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci kızı Melisa ile pozlarını paylaştı. İşte detaylar...

Ceyda Düvenci, Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile pozunu paylaştı.

12 yaşındaki kızıyla karelerine oyuncu, "Aşk içerir" diye yazdı.


Düvenci, Serebral palsi (SP) hastalığı olan kızıyla karelerine beğeni yağdı.


Oyuncuya, yüzlerce mesajda geldi.


Düvenci, 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' şarkısını da ekledi.

 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi