Ceyda Düvenci kızı Melisa ile pozlarını paylaştı 05.12.2023 11:16 Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci kızı Melisa ile pozlarını paylaştı. İşte detaylar... Ceyda Düvenci, Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile pozunu paylaştı. 12 yaşındaki kızıyla karelerine oyuncu, "Aşk içerir" diye yazdı. Düvenci, Serebral palsi (SP) hastalığı olan kızıyla karelerine beğeni yağdı. Oyuncuya, yüzlerce mesajda geldi. Düvenci, 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' şarkısını da ekledi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN