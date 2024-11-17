Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı!

Başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, kızı Nur ile unutulmaz bir Avrupa turuna çıktı!



Elektrikli otomobil ile 2 bin kilometreden fazla yol yapan anne-kız, İtalya’nın Manoko, Milano ve Genova şehirlerinden Fransa’nın Cannes, Nice ve Güney Rivierası’na uzanan benzersiz bir rota izledi.

Ancak bu keyifli tatil, beklenmedik zorluklarla da doluydu. Yoğun sis altında gerilim dolu anlar yaşayan Benderlioğlu, elektrikli araçlarının şarj istasyonlarının azlığı nedeniyle yolda kalma tehlikesi atlattı.



Macera dolu bu seyahatte her anı ölümsüzleştiren ünlü oyuncu,



çektiği etkileyici kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.



Yolculuğun heyecanı kadar keyifli anlarının da baskını olduğu bu tatil,

anne-kız için hafızalardan silinmeyecek.