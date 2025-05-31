Ceren Benderlioğlu, bayram planını açıkladı

Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Irmak karakteriyle beğeni toplayan Ceren Benderlioğlu Ataşehir'de bulunan Galliard'tan çıkarken objektiflere yansıdı.

Güzel oyuncu, kızı Nur’u sinemaya bıraktığını ve onu beklerken kısa bir kahve molası verdiğini söyledi.

Bayram planları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Benderlioğlu, bu bayramı İstanbul’da geçireceklerini dile getirdi.



"Bayramda bir yerlere gitmek ölüm gibi bir şey. Annemlere ziyarete gideriz ama onun dışında İstanbul’da kalacağız. Zaten çalıştığımız için sadece iki gün tatilimiz var. Biz de bu zamanı İstanbul’un tadını çıkararak değerlendireceğiz" dedi.