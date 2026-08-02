Cenk Eren seyircileri şaşırttı!  

Cenk Eren, Bodrum Galliard Cove House'ta sahne aldı.



Sanatçı, sevenlerine fenomen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşattı.

Eren, kendisini dinlemeye gelenlere büyük sürpriz yaptı. Sanatçı, 'Sabahlar Uzak' eserini mikrofonsuz çıplak sesle okudu. Eren'in performansını büyük beğeni topladı.



Sanatçı, uzun süre alkışlandı. Eren, "Bazı şarkılar vardır; yıllar geçse de kalbe aynı yerden dokunur, aynı duyguyu yaşatır. 'Sabahlar Uzak'da benim için tam böyle bir eser. O anı benimle paylaşan, şarkıya yüreğiyle eşlik eden, sevgisini ve alkışını esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.