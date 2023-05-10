Cenk Eren kendisine öyle bir hediye aldı ki...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sahnelerin giderek gençleşen sanatçılarından Cenk Eren, kendine 3 milyon TL’lik Mercedes kamyonet aldı. Eren, kamyonetiyle doğanın tadını çıkarmak için gün sayıyor. Brad Pitt’in ünlü filmi Benjamin Button gibi geriye doğru yaşlanan, daha doğrusu gençleşen Cenk Eren, yaşam tarzını da gençleştirmek için yeni bir araba almış. 3 milyon TL’ye Mercedes X kamyonet alan sanatçı, köpekleri Mia ve Camgöz’le sık sık kendini doğaya atmaya hazırlanıyor.



Bu arada geçtiğimiz günlerde sözü ve müziği kendisine ait olan “Hayat” şarkısını çıkaran Cenk Eren, şarkıya gelen yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olmuş. Yıllardır muhteşem sahne performansıyla herkesin dilinde olan sanatçı, sahnedeki tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.