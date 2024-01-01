Cengiz Kurtoğlu’ndan Sefo’ya sürpriz teklif

Sahne performansı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, yeni yılda yeni bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkacağı müjdesini verdi.

“Bu şarkıyı doğum günü olanlar çok sevecek” şeklinde konuşan duayen isim son günlerde rap ve alternatif tarzda müzik yapan sanatçıların, arabesk alt yapılarla yaptığı şarkılara ilişkin de konuştu. Müziğin evrenselliğine vurgu yapan usta sanatçı bu konuya olumlu baktığını söyledi. Kurtoğlu, Sefo ile geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte tanıştıklarını ve kendisiyle sohbet ettiklerini söyledive kendisinin çok mütevazi ve terbiyeli bir genç olduğunu belirtti.

Sefo’yu müzikal anlamda da çok beğendiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu, kendisiyle kült olmuş eserlerinden “Gece Olunca” şarkısında düet yapmak istediğini kameralar aracılığı ile duyurdu. “Ben Gece Olunca’yı okuyacağım, Sefo’da rap yapsa muhteşem olur” şeklinde konuşan Usta müzisyen, diğer eserlerinden birinde de rap düetine olumlu baktığını söyledi.

Cengiz Kurtoğlu, önümüzdeki haftalarda vizyona girecek olan, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş gibi usta oyuncuların yanı sıra İbrahim Tatlıses, Serdar ortaç ve kendisinin de yer aldığı Kolpaçino 4 ile ilgili de konuştu. Kurtoğlu, çekimlerin çok keyifli geçtiğini söyledi.