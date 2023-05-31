Cemre Baysel'in yaz pozları

Türkiye’nin ayakkabı denince akla gelen ilk markası olan FLO ve sevilen oyuncu Cemre Baysel, geçen yıl başlayan iş birlikleri kapsamında yeniden bir araya geldi. Başarılı oyuncu, marka yüzü olduğu FLO’nun yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti. En trend ürünleri eşsiz müşteri deneyimiyle tüketicilerine sunan FLO’nun yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçen ekranların sevilen yüzü Cemre Baysel, yaz mevsimine yakışan sandalet, sneaker, terlik ve çanta modelleri ile objektiflere poz verdi.

Güzel enerjisiyle sette neşe saçan ve sevilen oyuncu, sezonun en trend modelleri ile göz alıcı bir şıklık sergiledi. Farklı tarzlardaki ayakkabı ve terlik modelleri ile göz dolduran Cemre Baysel, FLO ile enerjisi yüksek bir yazı müjdeliyor.

“Yeni sezon trend listelerini alt üst eden FLO’nun sandaletlerini çok sevdim“ diyen Cemre Baysel, "Bu modeller, yaz aylarında kombinlerime cool bir görünüm katacak. Şık olmak ama aynı zamanda da rahatça adım atmak istediğimde FLO’nun rengarenk modellerinden asla vazgeçemiyorum. Ayrıca elbette tüm kombinlerin kurtarıcısı sneakerlar herkes gibi benim de favorim. Yazın temsilcisi hasır çantaları ise sıcak günlerde uçuş uçuş elbiselerimle kombinlemek için sabırsızlanıyorum” dedi.