Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi oğluna Arsenal sürprizi yaptı!

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, oğlu Osman Kerem Öztürk’e Londra’da unutulmaz bir sürpriz yaptı.



Türkiye’de Fenerbahçe, dünyada ise Arsenal takımının taraftarı olan oğlunu, Londra seyahatinde Arsenal’in efsanevi stadına götürdü.



Anne-oğul, Arsenal’in stadını ve müzesini gezerek, Osman Kerem’in hayranı olduğu takımın tarihine yakından tanıklık etme fırsatı buldu.



Bu keyifli sürprizin ardından anne-oğul, Londra’da keyifli vakit geçirip,şehrin tadını çıkardılar. Tatil boyunca hem eğlendiler hem de unutulmaz anılar biriktirdiler.