Cemiyet dünyasında şok boşanma! Ronit ve Cem Hakko boşandı

Ronit ve Cem Hakko boşandı.



Yapılan ortak açıklamada, "Ronit ve Cem Hakko çiftinin ortak kararları doğrultusunda evliliklerini sona erdirme kararı aldıklarını siz değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. 31 Ocak 2024 Çarşamba günü boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşmiştir. Karşılıklı sevgi, saygı ve mutabakat çerçevesinde alınan söz konusu kararla ilgili tüm süreç hassas bir şekilde yürütülmüştür. Basın ve kamuoyunun da aynı hassasiyet ve özenle yaklaşmasını saygılarımızla rica ederiz" dedi. Uğruna 24 yıllık evliliğini bitiren ve eski eşi Bettina Machler'e 17 milyon lira tazminat ödeyen Cem Hakko, eşi Ronit Gülcan ile boşandı.