Cemal Hünal’dan suç duyurusu

Oyuncu Cemal Hünal, oyunculuk dersi sonrası imzasının taklit edilerek öğrencilere sertifika dağıtıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.



Hünal, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla Dreamcast Ajans ve ajans yetkilisi Hakan Göçgün hakkında suç duyurusunda bulundu.



Ünlü oyuncu, yaşanan durumdan öğrencilerinin kendisine attığı mesajlarla haberdar olduğunu belirterek, “Öğrencilerimin bana teşekkür mesajları ve sertifika göndermeleriyle adıma sahte imzalar içeren sertifikalar düzenlendiğini öğrendim. Öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü” dedi.