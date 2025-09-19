Cemal Hünal’dan suç duyurusu

Ünlü oyuncu Cemal Hünal’dan suç duyurusu. İşte detaylar...

Oyuncu Cemal Hünal, oyunculuk dersi sonrası imzasının taklit edilerek öğrencilere sertifika dağıtıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.


Hünal, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla Dreamcast Ajans ve ajans yetkilisi Hakan Göçgün hakkında suç duyurusunda bulundu.


Ünlü oyuncu, yaşanan durumdan öğrencilerinin kendisine attığı mesajlarla haberdar olduğunu belirterek, “Öğrencilerimin bana teşekkür mesajları ve sertifika göndermeleriyle adıma sahte imzalar içeren sertifikalar düzenlendiğini öğrendim. Öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü” dedi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi