Cem Yılmaz ile Mela Bedel aşk mı yaşıyor? Paylaşımlar ortalığı karıştırdı

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Şarkı' Mert Demir ve Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm' oldu.



Mert Demir geceye katılmadığı için sahneye Mela Bedel tek çıktı.



Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığı iddialarından sonra Mela Bedel'in ödül sonrası paylaşımı gündem oldu.



Bedel ödülü Instagram'dan paylaşıp, "Sana ithaf ediyorum" yazarak, Yılmaz'ı etiketleyip gül emojisi koydu.

Bedel'in paylaşımı sayfasına taşıyan Yılmaz, "Tebrik ederim gülüm" yazarak, kalp emojisi koydu.



Bedel'in sabah saatlerinde Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu da paylaşması kafaları karıştırdı.

'Ateşe Düştüm' şarkısında Mert Demir'e Serenay Sarıkaya da eşlik ediyordu. Yılmaz ile Sarıkaya bir dönem aşk yaşamıştı.