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Cem Yılmaz ile Mela Bedel aşk mı yaşıyor? Paylaşımlar ortalığı karıştırdı

Cem Yılmaz ile Mela Bedel aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Cem Yılmaz ile Mela Bedel aşk mı yaşıyor? Paylaşımlar ortalığı karıştırdı

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Şarkı' Mert Demir ve Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm' oldu.

Cem Yılmaz ile Mela Bedel aşk mı yaşıyor? Paylaşımlar ortalığı karıştırdı
Mert Demir geceye katılmadığı için sahneye Mela Bedel tek çıktı.

Cem Yılmaz ile Mela Bedel aşk mı yaşıyor? Paylaşımlar ortalığı karıştırdı
Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığı iddialarından sonra Mela Bedel'in ödül sonrası paylaşımı gündem oldu.

Cem Yılmaz ile Mela Bedel aşk mı yaşıyor? Paylaşımlar ortalığı karıştırdı
Bedel ödülü Instagram'dan paylaşıp, "Sana ithaf ediyorum" yazarak, Yılmaz'ı etiketleyip gül emojisi koydu.

 Cem Yılmaz ile Mela Bedel aşk mı yaşıyor? Paylaşımlar ortalığı karıştırdı

Bedel'in paylaşımı sayfasına taşıyan Yılmaz, "Tebrik ederim gülüm" yazarak, kalp emojisi koydu.

Cem Yılmaz ile Mela Bedel aşk mı yaşıyor? Paylaşımlar ortalığı karıştırdı
Bedel'in sabah saatlerinde Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu da paylaşması kafaları karıştırdı.

 Cem Yılmaz ile Mela Bedel aşk mı yaşıyor? Paylaşımlar ortalığı karıştırdı

'Ateşe Düştüm' şarkısında Mert Demir'e Serenay Sarıkaya da eşlik ediyordu. Yılmaz ile Sarıkaya bir dönem aşk yaşamıştı.

 

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