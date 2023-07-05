Cem Belevi'nin yeni aşkı

Cem Belevi, yeni bir birlikteliğe yelken açtığı sevgilisiyle görüntülendi. Altay'ı dinlemeye giden çift, şarkılara eşlik ederken romantik anlar yaşadı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tatil sezonunu açan Cem Belevi, soluğu Bodrum'da aldı. Belevi, önceki akşam şarkıcı Altay'ı dinlemeye gitti.


Daha önce oyuncu Zehra Yılmaz ve şarkıcı İrem Derici gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan ünlü şarkıcı ile sevgilisinin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Gecenin sonunda otomobillerine binen ikili, ardından konakladıkları otelin yolunu tuttu.

 

GÖRÜCÜ USULÜYLE EVLENECEĞİM

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda özel hayatıyla ilgili konuşan Cem Belevi, "Görücü usulüyle evleneceğim" diyerek, evlilik meselelerini annesine bıraktığını belirtmişti. Belevi, ayrıca ilişkileriyle artık annesini üzmeyeceğini ifade etmişti.

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Cem Belevi

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