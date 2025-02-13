Cem Belevi Hayatımda Biri Var

İLK DEFA BAŞKASININ BESTESİNİ SESLENDİRDİM
Oylum Seçin'in " Yeni şarkın ' Değmezsin' hayırlı olsun. " demesi üzerine üzerine Cem Belevi " Teşekkür ederim. İlk defa başkasına ait bir besteyi seslendirdim. " dedi.
AJDA PEKKAN'LA DÜET YAPMAK İSTERİM
Seçin'in " Kimlerle düet yapmak istersin?" sorusuna Belevi " Ajda Pekkan'la " cevabını verdi.
KALBİM DOLU
Oylum Seçin'in " Hayatında biri var mı ? " sorusuna Cem Belevi " Kalbim dolu " diye yanıtladı.
POPÇU DEĞİL TOPÇU OLUN
Seçin'in " Gençlere önerilerin neler ? " demesine Belevi " Popçu değil topçu olsunlar. Bu piyasa zor. Pandemi sonrası daha da zorlaştı. " dedi.