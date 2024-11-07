Cem Belevi Gazinocular Kralı mı oluyor?

Kendi adından esinlenerek isimlendirdiği “Cemiyet Gazinosu” konsept projesinin ilk sahnesini İzmir’de gerçekleştiren Cem Belevi sahnede izleyenleri adeta büyüledi.



Aylardır üzerinde titizlikle çalıştığı proje kapsamında eski gazino günlerini günümüze taşıyan Belevi, İzmir Swissotel’de düzenlediği konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Katılımın hayli yoğun olduğu gecede yakışıklı sanatçıya ünlü komedyen Yavuz Seçkin de eşlik etti.



Ünlü komedyen sahnede yaptığı Orhan Gencebay takliti ile katılımcıları gülmekten kırdı geçirdi. Belevi sahne öncesi yaptığı açıklamada “ Nostaljik ve kaliteli Gazino kültürünü özleyenler ile bir arada olacağız. Yeni nesille eski nesil eğlence anlayışını bir araya getirerek müzikseverlere unutamayacakları anlar yaşatacağız” dedi.



Sahnede kendisine eşlik eden Yavuz Seçkin dışında assolist olarak bomba bir isimle anlaşmak üzere olduğunu söyleyen Cem Belevi, kendisine yöneltilen “Yeni gazinocular kralı siz misiniz?” sorusuna gülerek, “Neden olmasın” şeklinde cevap verdi.

Cem Belevi bu proje kapsamında 22 Kasım’da Ankara’da ve 29 Kasım’da Gaziantep’te sevenleriyle bir araya geleceğinin müjdesini verdikten sonra bir Türkiye turnesine çıkacağını söyledi.