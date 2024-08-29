Candan Erçetin’e 5 bin kişilik koro

Kerki Solfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde, yaz boyunca birçok şehirde binlerce hayranıyla buluşan sanatçı, İstanbul'daki merakla beklenen konserinde de büyük bir coşkuyla karşılandı. Programına “Bahar” şarkısıyla başlayan Erçetin, “Dertler her zaman oldu ve olacaktır ama biz neşemizi kaybetmemeliyiz” dedi.

Yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı ve tüm biletlerin tükendiği bu unutulmaz gecede Candan Erçetin, hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirirken her şarkısında koro halinde eşlik eden dinleyicilerine de teşekkür etti. Konser boyunca iki farklı kıyafet giyen başarılı sanatçı, zarafeti ve muhteşem sesiyle de izleyicileri büyüledi. Yüksek enerjisi ve sahnedeki hareketliliğiyle dikkat çeken Erçetin, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra 90’lar potpuri ve Balkan potpuri parçalarıyla da dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

Konserin ikinci bölümünde büyük sürprizlerin yaşandığı gecede sahneye rapçi ve sosyal medya fenomeni Mirac’ı davet eden Erçetin, birlikte “Oğlan Oğlan” şarkısının yakında yayınlayacağı yeni versiyonunu söyleyerek düet yaptı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına her Harbiye konserinde olduğu gibi unutulmaz bir gece yaşatan Candan Erçetin, daha sonra sahneye davet ettiği Akatay Project ile Balkan şarkılarını söyleyerek coşkuyu ikiye katladı.

Konserinin sonlarına doğru 102 yıl önce 26-30 Ağustos arasında gerçekleşen Büyük Taarruz günlerinden söz eden Erçetin, bu taarruzun yıldönümünde olduğumuzu hatırlattı ve bu günümüzü yaşayabilmemiz için canını, kanını feda eden kahramanlarımıza olan minnetini ifade etmek için söylediği marşlarla da büyük beğeni aldı.

İki saat kırk dakika boyunca sahnede kalarak son yılların en coşkulu Harbiye konserine imza atan Candan Erçetin, ayakta alkışlar eşliğinde sahneden indi; ancak yoğun istek üzerine tekrar çıkarak bis yaptı.