Can Yaman'dan sürpriz aşk...

Can Yaman'ın efsane kaleci Ilker Casillas ile adı anılan İspanyol spiker Eva Gini ile flörleştiği iddia edildi. İşte detaylar...

Efsane kaleci Ilker Casillas'ın adı bir süredir İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyordu. Ancak İtalyan basınına göre; sarışın güzel sosyal medya aracılığıyla hayranı oluğu Can Yaman'la iletişim kurup flörtleşmeye başladı.

 


İtalya'da büyük hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Eva Gini ile anılıyor.


Efsane kaleci Ilker Casillas'ın adı bir süredir İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyordu.

 

Ancak İtalyan basınına göre; sarışın güzel sosyal medya aracılığıyla hayranı oluğu Can Yaman'la iletişim kurup flörtleşmeye başladı. Yaman da Gini'nin İspanyol spikerin ilgisine de kayıtsız kalmadı. (Takvim)

 

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Can YamanEva Gini

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