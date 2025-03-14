Can Kızıltuğ dondurma reklamında ezberleri bozdu

Son dönemin yükselen yıldızlarından Can Kızıltuğ, bir dondurma markasının reklam yüzü oldu!



Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu,



genellikle kadın oyuncuların tercih edildiği dondurma reklamlarında enerjisi ve samimi tarzıyla bu kez fark yarattı.



ENERJİSİYLE YENİ BİR SOLUK GETİRDİ

Reklam filminde doğallığıyla büyük beğeni toplayan Kızıltuğ’un yer aldığı kampanya,

nisan ayı sonunda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Pınar Deniz, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ve Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerin yer aldığı dondurma reklamlarında bu kez erkek bir oyuncunun yer alması reklam dünyasına da yeni bir soluk getirdi.