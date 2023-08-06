Can Bonomo'yu unutamadığı söylenen Didem Soydan'dan açıklama geldi!

Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk olmuştu.



Eski aşkından bahseden Didem Soydan, evli olduğunu söylemişti. Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden ünlü mankenin açıklamalarının ardından o kişinin Can Bonomo olduğu iddia edilmişti.



Didem Soydan, Can Bonomo’nun adı gündeme gelince bir takipçisine yanıt verdi.



Ünlü manken “Tüm sektör ve yakın çevrem bu bahsettiğim hâlâ aşığım dediğim kişinin kim olduğunu biliyor, bahsettiğim kişinin 4 sene Amerika’da yaşadığını da biliyor o sebeple gelip burada atıp tutma” dedi.