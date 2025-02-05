Can Bartu Aslan, Umami galasında şıklığıyla göz kamaştırdı!

Başarılı oyuncu Can Bartu Aslan, ünlü bir restoranda pasta şefini canlandırdığı Umami filminin galasında şık pantolonuyla göz kamaştırdı.

Film hakkında konuşan Aslan, “Çok heyecanlıyız, çünkü mutfağın içindeki insanların hayatlarına dahil oluyoruz. Sadece yemek değil, onların sıkıntılarını, kavgalarını ve kaoslarını da anlatıyoruz” dedi.



Filmde pasta şefinin yardımcısı Ali’yi canlandıran oyuncu ise mutfaktaki deneyimine değinerek, “Mutfağın arka tarafındayım ve yemek yapmayı gerçekten seviyorum.



Ellerim marifetlidir, hatta sarma bile yaparım” dedi.



Favori yemeğinin ise Çerkes mantısı Hingel olduğunu belirtti.