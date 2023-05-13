Çağla Şıkel ve sevgilisinden cevap yok! 13.05.2023 00:53 Çağla Şıkel, önceki gece sevgilisi Nail Gönenli ile birlikte Etiler'deydi. Bir mekan çıkışı görüntülenen Çağla Şıkel ve Nail Gönenli, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Sorulan sorulara gülümsemekle yetinen çift, hızlıca araçlarına bindi. Onların ardından mekandan ayrılan Şıkel'in yakın arkadaşı Edis de sorulara yanıt vermeden objektiflere gülümseyerek poz verdi ve oradan ayrıldılar. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Çağla ŞıkelNail Gönenli