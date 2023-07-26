Çağla Şıkel öyle bir şey yaptı ki! Hayranları şok oldu!

Çağla Şıkel, tatiline devam ediyor.



Tüm Türkiye'nin sıcakla buluştuğu 26 Temmuz 2023 gününde model ve sunucu, soğukla baş edebilmek için kampa katıldı.



Şıkel, oğlu Kuzey ile buz dolu şarap fıçısına girdi.

Model, o anları Instagram'dan paylaştı.

Şıkel, "O benden cesaret aldı, ben de ondan... Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı iyiki benimleydin oğlum teşekkür ederim. İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz. İkimizde üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi, soğuk duş almayı da öyle... (Öyleydi) Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum.

Sonrasında Pelin Gümüş sayesinde coldbath keşfettik ona teşekkürüm ayrı. Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyorum.

Soğuğa değil sadece nefesime odaklandım çünkü soğugun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz. Yaklaşık 4 derece suda 2 dakikalık rüya deneyimler, mutlaka deneyin. Çok teşekkürler" diye yazdı.