Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinde flaş gelişme!

Bir süredir birlikte olan çiftin aileleri tanıştı.

Şıkel, avukat sevgilisi annesinin doğum gününde çağırdı.



İki çocuğu Uzay ile Kuzey'in babası Emre Altuğ'dan sonra hayatını kimseyi almayan Altuğ, annesinin doğum gününde sevgilisini tanıştırarak, evlilikte ciddi olduklarını gösterdi.



Şıkel o anları, "Bizim en kıymetlimiz Ana kraliçemiz. Sen ne güzel doğdun yeniden hayatımıza...

Çok güzelsin sen annem. Ve İyi ki bizim annemizsin. Varlığına binlerce kez şükürler olsun. Hep böyle sağlıkla, neşe ile" diye yazdı.