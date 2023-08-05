Çağla Şıkel'den sonra Şevval Şahin de buz dolu şarap fıçısına girdi

Şevval Şahin, buz dolu şarap fıçısına girdi.

Çağla Şıkel de soğuk korkusunu yenmek için girmişti.



O anları Instagram'dan paylaşan Şahin, "İltihap ve şişliği azaltır. Buz banyosu yaptığınızda soğuk sıcaklık damarlarınızı daraltır. Ağrıyan kasları hafifletir. Vücut ısısını düşürür. Bağışıklığı destekler ve zihinsel sağlığını geliştirir" diye yazdı.