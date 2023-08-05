Çağla Şıkel'den sonra Şevval Şahin de buz dolu şarap fıçısına girdi
Çağla Şıkel'den sonra Şevval Şahin de buz dolu şarap fıçısına girdi. İşte detaylar...
Şevval Şahin, buz dolu şarap fıçısına girdi.
Çağla Şıkel de soğuk korkusunu yenmek için girmişti.
O anları Instagram'dan paylaşan Şahin, "İltihap ve şişliği azaltır. Buz banyosu yaptığınızda soğuk sıcaklık damarlarınızı daraltır. Ağrıyan kasları hafifletir. Vücut ısısını düşürür. Bağışıklığı destekler ve zihinsel sağlığını geliştirir" diye yazdı.