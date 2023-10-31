Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çeken Merve Boluğur'dan flaş açıklama!

Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çeken Merve Boluğur'dan flaş açıklama! İşte detaylar...

Hem sosyal medya paylaşımları hem de verdiği röportajlarla gündemden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, İstinye Park’ta görüntülendi.

 

Yine söylemleriyle gündem olacak olan oyuncu, Cadılar Bayramı partisindeki vampir makyajı ve kıyafetiyle ilgili sorulara, “Drakula’ya hayranıyım sürekli vampir filmleri izlerim, Cadılar Bayramı'nda da bu sebepten vampir kadın olmayı seçtim” dedi.


Vampir kadın rolü gelirse oynar mısınız? sorusuna ise; “Hemen evet derim. Rol de bile olsa vampir olmak çok hoşuma gidiyor keşke gerçekten vampir olsam” diyerek sorulan sorulara esprili yanıtlar verdi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi