Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çeken Merve Boluğur'dan flaş açıklama!

Hem sosyal medya paylaşımları hem de verdiği röportajlarla gündemden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, İstinye Park’ta görüntülendi.

Yine söylemleriyle gündem olacak olan oyuncu, Cadılar Bayramı partisindeki vampir makyajı ve kıyafetiyle ilgili sorulara, “Drakula’ya hayranıyım sürekli vampir filmleri izlerim, Cadılar Bayramı'nda da bu sebepten vampir kadın olmayı seçtim” dedi.



Vampir kadın rolü gelirse oynar mısınız? sorusuna ise; “Hemen evet derim. Rol de bile olsa vampir olmak çok hoşuma gidiyor keşke gerçekten vampir olsam” diyerek sorulan sorulara esprili yanıtlar verdi.