Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er: Futbol belgeseli değil, bir ülkenin hikâyesi

Geçtiğimiz hafta izleyiciyle buluşan ve kısa sürede büyük ilgi gören Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er, belgeselin perde arkasını anlattı.

Katar’ın Dünya Kupası yolculuğunu anlatan 5 bölümlük belgeselin yönetmeni Beyza Er, projenin hem kendi kariyeri hem de izleyici açısından bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekti.

Futbolla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Er, projeye yapımcı Ali Burak Ceylan’ın vizyonuyla dahil olduğunu söyledi:



"Hayatımda ilk kez bir stadyuma girip, onda da Ronaldo’yu izledim. Futbol bana çok uzaktı. Yapımcım ‘Konu futbol değil’ dediğinde proje benim için başladı."



DÜNYA KUPASI HEP KATAR’DA OLSA KİMSE ŞİKÂYET ETMEZ

Belgeselin temel amacı, futbolun ötesinde bir ülkenin kendini anlatma hikâyesini belgelemek.



Er’e göre bu yapım, izleyicinin önyargılarını kırmayı hedefliyor:

“Biz bir futbol belgeseli çekmedik; bir ülkenin kendini anlatma hikâyesini belgeledik” diyen yönetmen,

Katar’ın “yapamazsınız” denilenleri nasıl başardığını göstermek istediklerini vurguladı. 39 kişilik büyük bir ekiple çekimleri Katar’da gerçekleştirdiklerini belirten Beyza Er, “Yaşadığımız şey tam anlamıyla bir mucizeydi. Tesadüfi değil; 12 yıllık emeğin sonucu. Hatta bence Dünya Kupaları hep Katar’da yapılsa kimse şikâyet etmez” dedi.