Buse Meral ilk sinema filmi ‘Cadı’ ile seyircinin karşısına çıkacak

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından esinlenerek Erman Bostan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, psikolojik gerilim türündeki ‘Cadı’ filmi vizyon için gün sayıyor. 26 Nisan’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan WOW STUDIOS’un yapımcılığını üstlendiği ‘Cadı’da ‘Fikriye’ karakterine hayat veren başarılı genç oyuncu Buse Meral film ve rolüyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından ilhamla beyazperdeye aktarılan, başrollerinde Furkan Andıç ve Buse Meral’in yer aldığı ‘Cadı’ filmi 26 Nisan’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde yaşadığı köşk hakkındaki Cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışan Fikriye karakterine hayat veren Buse Meral ‘Cadı’yı ve karakteriyle ilgili görüşlerini paylaştı:

“Filmimizde Fikriye karakterini canlandırıyorum. Fikriye, iyi eğitim almış, okumaya meraklı, ailesini kaybetmiş ve aile hasreti çeken, 20 yaşlarının ortalarında genç ve dul bir kadın. Yengesi dönemin şartlarında dul kalmasından ötürü laf, söz gelmesin diye Fikriye’yi yeniden evlendirmek istiyor ve Fikriye’nin yolu da Naşit Nefi ile böyle kesişiyor aslında. Fikriye’nin çok güçlü bir kadın karakter oluşu bu projeyi tercih etme sebeplerimin başında geliyor. Baştan sona gelene kadar Fikriye’nin dönüşümünü okumak, izlemek, oynamak aşırı keyifliydi benim için. Kendi kendisini keşfederken etrafında olup bitenin, gerçeğin peşine düşüp o herkesin korktuğu hikayeyi deşmesi, sonradan geldiği o evde kendini yapayalnız hissederken o insanlara yardım etmesi, cesareti gerçekten etkileyiciydi. “Bu projenin beni çok etkileyen yanlarından biri özellikle öyle bir dönemde kadınların daha az söz sahip olduğu, birçok imkandan geri kaldığı zamanlarda yine Fikriye’nin okumaya, yazmaya olan heyecanı, isteği, başından geçen onca olayı şiire, yazıya dökmeyi ihmal etmemesi, o romantik ruhuydu. Fikriye, ne olursa olsun hem kendini hem etrafındaki herkesi ayağa kaldıran yardım sever güzel kalpli bir kız.”

‘Cadı’ filminde Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde, genç bir dul olan Fikriye’nin zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki Cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olaylar katmanlı bir hikaye çevresinde anlatılıyor.

Naşit Nefi Efendi’ye Furkan Andıç’ın, Buse Meral’in de Fikriye’ye hayat verdiği ‘Cadı’nın kadrosunda ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Türk Sineması’nın usta isimlerinden Nur Sürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. WOW STUDIOS yapımcılığında gerçekleşen filmin müziklerini ise ‘Adını Feriha Koydum’, ‘İstanbullu Gelin’ gibi dizilerde de imzaları olan Ercüment Orkut, Cem Tuncer ile Sabina Khujaeva yapıyor.

Psikolojik gerilimi yüksek, sürükleyici hikayesiyle ‘Cadı’ 26 Nisan’da A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda!