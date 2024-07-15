'Bursa Bülbülü'nden ilk albüm

Filmdeki şarkılar aylarca listelerdeki yerini korurken, şarkılara ayrı bir duygu katan Melek Büyükçınar'ın adını da öne çıkardı. Müzikseverler "Bursa Bülbülü'nde şarkıları kim söylüyor" sorusunu da sosyal medyada en çok merak edilen sorular haline getirdi.

İLK STÜDYO ALBÜMÜ

Bursa Bülbülü'ndeki muhteşem şarkıların yorumcusu Melek Büyükçınar, 2024 yazında ilk profesyonel stüdyo albümüyle müzikseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Genç yorumcu, "İlk dubleden sonra" adını verdiği albümüyle, 19 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.

ÇIKIŞ ŞARKISI: SATMIŞIM ANASINI

4 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı 80'lerin başında Ferdi Özbeğen'in seslendirdiği "Satmışım Anasını" oluyor. Melek Büyükçınar ve albümde aranjör & prodüktör olarak imzası olan Hüseyin Kırkışoğlu, "Satmışım Anasını" adlı eseri, yepyeni bir soundla müzikseverlerle buluşturuyorlar.

ALBÜMÜN İSMİ MÜZEYYEN SENAR İMZALI

Albümün adı ise Melek Büyükçınar'ın büyük hayranlık duyduğu Cumhuriyetin Diva'sı Müzeyyen Senar'ın "İkinci dubleden sonra" isimli albümünden ilhamla "İlk Dubleden Sonra" oluyor. Genç yaşına rağmen, tam bir nostalji aşığı olan Melek Büyükçınar Müzeyyen Senar'ın uğuruna da inanıyor.

DEDESİ ÜNLÜ BESTEKAR: CAVİT DERİNGÖL

Melek Büyükçınar'ın dedesi ise, ünlü bestekar Cavit Deringöl. Albümün 4. şarkısı da dedesi Cavit Deringöl'e ait olan, Zerrin Özer'in seslendirdiği "Sevmek Günahsa Eğer"